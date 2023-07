La famiglia ha organizzato una bellissima festa a cui hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Lorenzo D'Aloia, il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia Col. Paolo Guida, il Luogotenente della Caserma dei Carabinieri di Cisterna Maresciallo Raffaele Priore, il suo vice, Comandante interinale Maresciallo Francesco Del Regno, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Cisterna Raoul De Michelis e l'Associazione nazionale dei Carabinieri Provinciale e Territoriale.

Ciavaglia è stato omaggiato con targhe, pergamena, crest araldico dello stemma dell'Arma e una splendida lettera del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi.



Mario Ciavaglia da carabiniere si è trovato nei luoghi chiave della Seconda Guerra Mondiale. Il 7 ottobre del 1943 fu tra i carabinieri disarmati, imprigionati e deportati dai nazisti nel campo di smistamento dello Stalag XVIII-A, poi trasferito in Austria prima al campo di Klangefurt e, in seguito a un tentativo di fuga fallito, al campo terminale di Selzthal. Dopo 18 mesi di prigionia come internato militare, affrontando un rigidissimo inverno come muratore e minatore, riuscì a fuggire e a ritornare in Patria per riabbracciare la famiglia. Il 2 giugno del 2015 è stato insignito della Medaglia d'Onore della Repubblica, onorificenza concessa ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.

"La gioia per gli abbracci ricevuti non soltanto dalla famiglia ma anche dalle Autorità militari che sono venute a trovarlo, è il grande regalo che Mario stesso ha fatto alla nostra comunità. Mario con orgoglio non hai mai smesso di sentirsi un Carabiniere e di indossare la divisa nel suo cuore", ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantin