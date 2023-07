Coppa del Mondo di Canottaggio, beni in "vendita". Il Comitato MMXX attraverso il liquidatore sarebbe infatti intenzionato a verificare l'interesse del mercato per la cessione di alcuni beni utilizzati nel 2021 nell'ambito della tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio tenutasi com'è noto a Sabaudia. Di cosa si tratta? Una start tower galleggiante, una piattaforma allineatore, 3 piattaforme cronometristi, quattro moduli galleggianti di dimensioni 9 x 2,4 e tre moduli galleggianti delle dimensioni 9,5 x 2,4. Più volte si era parlato delle spese sostenute per quelle strutture che poi sarebbero rimaste a Sabaudia, "investimenti" finalizzati a migliorare l'offerta sportiva e che avrebbero contribuito a garantire la presenza di realtà importanti a livello nazionale e internazionale sia per ciò che concerne gli allenamenti che le gare. Partendo dal canottaggio ovviamente.



E questa notizia trapelata arriva come l'ennesimo fulmine a ciel sereno per quanto riguarda gli sport sul lago di Paola. E' della prima settimana di luglio il secondo incontro tenutosi a Fondi per ospitare la nazionale olimpica di canottaggio presso appunto l'omonimo lago. Un sopralluogo a cui oltre al presidente della Fic Abbagnale ed al sindaco Maschietto hanno partecipato esponenti di altri centri. Dal momento di confronto è emersa forte la volontà di continuare a studiare l'apertura delle sponde del lago di Fondi al canottaggio e alle attività ad esso legate, ponendo così le basi sulle quali intavolare le future azioni.

Iniziative che saranno frutto di prossimi incontri che entreranno più specificatamente sulle esigenze che possono servire per un perfetto utilizzo delle acque del lago, e delle strutture che saranno realizzate, alla fruizione della Federazione Italiana Canottaggio. Per quanto riguarda Sabaudia, a questo punto la situazione sembra essere invece più incerta. E su un binario parallelo corre invece l'iter giudiziario dell'inchiesta "Dune" in cui centrale è la vicenda legata all'assegnazione dei lavori per il campo di gara della Coppa del Mondo di Canottaggio.