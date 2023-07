E' un caldo da record e non è di certo una buona notizia, quello raggiunto in due borghi del Comune di Latina. I dati sono stati resi noti nel pomeriggio dal Servizio metereologico italiano Meteo Cloud. A Borgo Bainsizza le temperature hanno raggiunto i 46.4 gradi mentre a Borgo Santa Maria 44.9 gradi le più alte registrare fino ad ora nel Lazio e più in generale nel Centro Italia. E' chiaro che ora più che mia sia necessario seguire le direttive del Ministero della Salute e della Regione Lazio rispetto proprio l'ondata di caldo e i rischi per la salute.