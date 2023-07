Molte persone da tutta la provincia e non solo raggiungeranno il Comune di Pontinia in occasione della festa di Sant'Anna. Il sindaco Eligio Tombolillo ha messo nero su bianco quelle che saranno le regole da rispettare durante gli eventi. Si tratta chiaramente di un'ordinanza valida per lunedì 14 luglio dalle 15 fino alle due del giorno successivo una giornata in cui è in programma il concerto del cantante "Aaron". Stessa cosa per mercoledì quando sul palco salirà "Orietta Berti".

Anche in questo caso quanto previsto nell'ordinanza sarà valido dalle 15 alle due del giorno successivo. Quali regole dovranno essere rispettate? "E' fatto divieto a chiunque - si legge nell'ordinanza - di somministrare e vendere bevande alcoliche e altre bevande in bottiglie, contenitori in vetro e/o lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, negli spazi pubblici e privati o spazi aperti al pubblico interessati dagli eventi in premessa indicati e adiacenti alle aree di tutte le manifestazioni; è fatto divieto a chiunque di somministrare e vendere bevande superalcooliche; è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie, contenitori in vetro e/o in lattina, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalle manifestazioni citate; è fatto divieto a chiunque di detenere e/o utilizzare bombolette spray emittenti sostanze urticanti; è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di commercio ambulante nell'area del concerto - ed infine - chiunque viola il presente divieto è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro".