Il Comune di Cisterna informa che sono stati programmati 2 giorni di apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe per il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) senza prenotazione.

Le giornate di apertura straordinaria saranno sabato 5 agosto dalle ore 9 alle ore 15 e domenica 6 agosto dalle ore 9 alle ore 13.

Il costo della CIE per il primo rilascio è di 22,50 euro. Per il secondo rilascio, ovvero in caso di furto, smarrimento, cambio generalità, deterioramento della carta, rinnovo prima della scadenza dei 6 mesi, è di 28 euro.

Dell'apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe comunale potranno beneficiare anche i non residenti nel Comune di Cisterna: in questo caso per il primo rilascio il costo della CIE è di 52,50 euro; per il secondo rilascio è di 58 euro.

Al momento della richiesta allo sportello anagrafico, è necessario comunicare il proprio numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui il richiedente non avesse un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica o non volesse renderli noti, la CIE verrà comunque rilasciata ma non sarà utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione

È necessario portare con sé una foto tessera, la tessera sanitaria e l'eventuale denuncia di furto o smarrimento della carta d'identità.

Al momento della richiesta è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti. Il Comune di Cisterna ha infatti aderito al progetto "Una Scelta in Comune", progetto promosso in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti e AIDO, sulla possibilità di esprimere in Comune la volontà di donare i propri organi, tessuti e cellule.