Torre Olevola sarà a breve una proprietà comunale. Un accordo importante è stato infatti raggiunto dall'amministrazione di San Felice Circeo che ha ottenuto dalla Fondazione Gaslini, proprietaria dell'immobile, l'accoglimento della proposta di acquisto avanzata nei mesi scorsi. In questo modo, dunque, si supererà il contratto di comodato d'uso gratuito che era stato sottoscritto tre anni fa con la medesima Fondazione.

E c'è un progetto in cantiere che trasformerà l'area della torre in uno spazio fruibile a tutti. "Quanto prima - fanno sapere a riguardo dal Comune - Torre Olevola sarà oggetto di un progetto di restauro che coinvolgerà necessariamente anche la Soprintendenza Archeologica, allo scopo di renderla fruibile da parte della collettività sanfeliciana e di inserirla nel circuito turistico al pari di tutte le altre risorse culturali di cui il territorio dispone. A tale scopo l'intera zona esterna è stata bonificata e sono in fase di esecuzione i lavori per realizzarvi un Parco Pubblico". La proposta d'acquisto sarà comunque discussa in consiglio comunale. In base all'accordo raggiunto dal Comune l'immobile e il terreno circostante saranno acquistati per la cifra di 150.000 euro rateizzabili, senza interessi, in otto anni. A seguire personalmente l'iter è stato Angelo Guattari, delegato del Sindaco ai Beni Culturali.



E' un pezzo di storia del territorio che torna alla collettività e che sarà fruibile. Com'è noto, la torre, eretta nel 1703 da papa Clemente XI sui resti di una precedente costruzione voluta nel 1463 da papa Pio V a difesa dello Stato Pontificio, è divenuta nel 1970 parte del patrimonio della Fondazione Gaslini di Genova mediante contratto di acquisto dalla "Fondi Rustici-Agricola Industriale Italiana SpA". L'accordo raggiunto dal Comune è sicuramente in traguardo auspicato da molto tempo che porterà in primis al restauro della torre.