Il direttore generale dell'Ares 118, Maria Paola Corradi rifiuta espressamente la concessione del servizio dell'ambulanza "medicata", scrivendo, nella missiva del diniego, che «la procedura dell'ambulanza infermieristica ‘già assegnata' a Ventotene, ha avuto esito negativo… perché il mezzo infermieristico presente sull'isola, operativo H24, è dotato di personale sanitario, addestrato al soccorso avanzato. Inoltre, in caso di necessità, può essere prontamente attivato il sevizio di elisoccorso che garantisce il raggiungimento del target in 20 minuti circa»

«Sono mesi che stiamo chiedendo autombulanza medicata. Nulla. Mentre il presidente della Regione Lazio Rocca ha dichiarato che sul litorale laziale e isole sono presenti autoambulanze medicate, a Ventotene questo non avviene. Ed è grave che il Governatore regionale affermi il falso proprio quando si parla di salute della gente. O questo è il suo modo di fare, cioè quello di negare l'evidenza o è disinformato sul fatto che a Ventotene, parlando sempre del periodo estivo, su una presenza di 5.000 persone, è operativo solo un medico».

«E' Assurdo!»: è quanto hanno affermato, con un misto di rabbia e qualche accenno di protesta, a Ventotene quando è stata ufficializzata la bocciatura, da parte dell'Ares, della richiesta avanzata dal Comune di Ventotene e tesa ad avere sull'isola un'ambulanza operativa con il medico a bordo, la cosiddetta ambulanza "medicata", per il solo periodo che va dal 1° luglio fino al 31 agosto. «Solo a Ventotene non è presente il medico sull'autombulanza» recita un messaggio di alcuni isolani affidato ai social.

