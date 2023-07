"Un apprezzato professionista di sicuro avvenire" del 1972 Da allora il rapporto di Purgatori con la figura di questo regista non si è mai interrotto e, negli anni, il rapporto con la moglie di De Santis, Gordana Miletic e con la figlia Luisa De Santis è andato consolidandosi. Nel 2017 Purgatori ha partecipato, con Lino Capolicchio, ad un panel del Fondi Film Festival mostrando entrambi orgogliosi il ciak con il titolo di lavorazione di "Un apprezzato professionista di sicuro avvenire", il film di Giuseppe De Santis girato a Latina in cui Lino era l'attore protagonista e Andrea Purgatori un giovanissimo segretario di produzione. A darne notizia sui social è stato Marco Grossi, segretario dell'Associazione Giuseppe De Santis e direttore artistico del Fondi Film Festival.

