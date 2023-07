Uno dei primi agenti della Polizia locale di Aprilia se ne è andato. Angelo Melucci aveva 83 anni, e i funerali si terranno domani pomeriggio a Cisterna presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo alle 16. E' il comandante della Polizia locale, Massimo Giannantonio a rivolgere un messaggio di cordoglio alla famiglia:

"Apprendo con molto dispiacere la dipartita del collega nonché caro amico Angelo. Per chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo non può non ricordare i suoi modi di fare gentili e pazienti sia con i colleghi, sia con i cittadini. E' stato una delle colonne portanti del Corpo della Polizia Locale di Aprilia, tanto che nello stesso anno della sua assunzione 1971 fu costituito il Corpo di Polizia Municipale di Aprilia. A nome mio e del Corpo che rappresento giungano ai sui cari le più sentire condoglianze".