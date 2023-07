"Mi auguro che la vostra esperienza venga colta da tutti voi con serenità e come momento di arricchimento personale. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione che rappresenta un esempio di speranza e positività per il futuro della Città di Sabaudia". Così il sindaco Mosca ha salutato i ragazzi che per due anni hanno prestato servizio civile all'interno del Comune. L'aiuto dei giovani volontari ha rappresentato per l'Amministrazione una preziosa opportunità di confronto e scambio di idee, contribuendo a promuovere uno spirito di partecipazione e coesione sociale.



Con gratitudine e riconoscimento, il Sindaco ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione nel promuovere un senso di responsabilità civica e un impegno verso il bene comune. Il servizio civile, infatti, rappresenta un'occasione unica per i giovani di impegnarsi attivamente nella società, mettendosi al servizio delle Istituzioni. Il Sindaco Mosca insieme al vice Sindaco Secci e a tutta l'Amministrazione comunale, augurano a ciascun giovane volontario un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, nella consapevolezza che l'esperienza maturata durante il servizio civile si rivelerà un fondamentale punto di partenza per il loro percorso di crescita individuale.