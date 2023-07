Un'indagine che si sta concentrando principalmente sul vertice dell'associazione che tutela la fauna e gestisce l'attività venatoria di una vasta area nella zona di Itri, a partire dal presidente. Dopo i primi riscontri, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale hanno ottenuto un'ordinanza di perquisizione, a firma del sostituto procuratore di Cassino titolare dell'inchiesta, per la ricerca di documenti che mancano all'appello.

Un'attività dell'Azienda Faunistica Venatoria di Itri è finita al centro di un'inchiesta della Procura di Cassino per una serie di presunte irregolarità registrate nell'ultima stagione venatoria. L'interesse degli inquirenti riguarda una serie di irregolarità documentali inerenti alle battute di caccia del cinghiale: delle verifiche si stanno occupando gli investigatori dei Carabinieri del Gruppo Forestale che hanno effettuato una serie di perquisizioni nei giorni scorsi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli