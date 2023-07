I laghi di Fondi, Sabaudia e Fogliano sono oltre i limiti di legge con quattro dei sei punti campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente. E' quanto emerge dalla campagna estiva di Legambiente Goletta dei Laghi che ha testato i bacini lacustri laziali per monitorare lo stato di salute delle acque, denunciarne le criticità e promuovere esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. I dati sono stati resi noti ieri durante la conferenza stampa tenutasi presso il Piazzale Alzabandiera a Monte San Biagio (LT) alla presenza di Paola Marcoccia, presidente circolo Legambiente intercomunale Luigi di Biasio APS; Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio; Elisa Scocchera, portavoce Goletta dei Laghi di Legambiente; Lucio de Filippis, direttore del parco naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi; Paolo Casale, il responsabile della cooperativa pescatori Lago di Fondi e Federico Carnevale, Sindaco di Monte San Biagio. Oggetto dei monitoraggi della campagna, come di consueto, sono canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi. "In tutti i laghi monitorati nel territorio della provincia di Latina continuano ad emergere criticità forti che chiediamo vengano affrontate con urgenza", dichiara Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio.