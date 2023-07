Concerti, party, sport e divertimento non solo in centro, ma anche sul lungomare della città. Questo il programma di eventi pensato per l'estate 2023. Iniziative che si svolgeranno da luglio a settembre e che saranno tutte a costo zero per i cittadini.

"L'obiettivo è creare un'atmosfera positiva e coinvolgere tutti i cittadini di Latina, perché l'estate sia un momento di gioia e partecipazione – ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano -. Abbiamo pensato a eventi per gli amanti della musica, con concerti in riva al mare per rendere più attrattiva la marina, ma abbiamo voluto dare il ruolo che merita anche allo sport per coinvolgere atleti e appassionare il pubblico. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito".

Tra gli eventi promossi dall'assessorato al Turismo nella rassegna "Latina estate 2023" compaiono i concerti della Tribute Band di Cesare Cremonini, di Ligabue e di Jovanotti e – per finire – l'esibizione di Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, con il concerto "Storie di mio padre" in programma per il 27 agosto.

"L'estate – ha dichiarato l'assessore al Turismo e alla Marina Gianluca Di Cocco - è il momento ideale per godere delle bellezze del nostro territorio e per vivere esperienze indimenticabili. Quest'anno, grazie anche al contributo della Pro Loco di Latina Centro Lido, siamo riusciti ad organizzare in breve tempo eventi per ogni interesse e gusto: saranno esperienze appassionanti per far sì che tutti i cittadini possano godere appieno della città di Latina e del nostro lungomare e per far sì che anche i turisti abbiano l'occasione per visitare il nostro meraviglioso territorio".

Non meno importanti gli appuntamenti sportivi che spazieranno dallo Sport Estate Games presso gli stabilimenti balneari alle finali Beach Volley Tour, sempre sul lungomare di Latina.

"Anche lo sport sarà protagonista dell'estate 2023 – ha dichiarato l'assessore allo Sport Andrea Chiarato -. È in programma un calendario di eventi ricco di incontri e attività che riempiranno la città e il lungomare fino al mese di settembre. Le varie attività sportive organizzate nel periodo estivo hanno anche lo scopo di favorire la promozione e la frequentazione del nostro territorio".