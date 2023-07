Stadio Bartolani, arriva l'agibilità. «La Commissione di Vigilanza sui Locali e gli Impianti di Pubblico Spettacolo ha espresso il proprio parere favorevole conclusivo per dare l'agibilità allo Stadio Comunale Bartolani.

La Commissione di Vigilanza ha effettuato il sopralluogo presso l'impianto sportivo, ha acquisito tutte le certificazioni di legge e ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'impianto per le manifestazioni sportive e quindi all'utilizzo delle tribune, per una capienza massima di 1.212 spettatori. A seguito del parere favorevole della Commissione, ricevuto dai Vigili del Fuoco l'attestato definitivo, l'Ufficio tecnico provvederà a rilasciare il certificato di agibilità dello Stadio Bartolani.

Ultimati gli atti, si potrà dare dunque seguito alla stipula della Convenzione con il Latina Calcio per l'affidamento dell'impianto sportivo comunale. Questa Amministrazione ha chiuso l'iter procedurale per l'agibilità dello Stadio che poteva esser chiuso anche nel lontano 2007».

Lo ha comunicato ieri il sindaco di Cisterna Valentino Mantini durante la seduta del Consiglio comunale.