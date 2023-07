Questa mattina, presso la sede del Consorzio di bonifica a Latina, l'Amministrazione ed il Presidente Conti hanno incontrato il consigliere regionale Angelo Tripodi. L'incontro dovuto alla preoccupazione manifestata da alcuni cittadini di cui si è fatto portavoce lo stesso consigliere, era finalizzato all'acquisizione di informazioni sullo stato degli impianti irrigui e del servizio fornito alla contribuenza, sulla manutenzione dei canali e sulle attività in corso.

"Il Consorzio di bonifica – spiega il Presidente Conti - garantisce un efficace presidio territoriale, coordina interventi per la difesa del suolo, la regimazione delle acque, l'irrigazione e la salvaguardia ambientale. Comprendo la preoccupazione dei cittadini e delle Istituzioni, soprattutto a seguito dei recenti episodi alluvionali che hanno colpito anche il nostro territorio, posso confermarvi, però, che la macchina operativa del Consorzio non si è mai fermata". "Squadre di operai e di tecnici – continua il Presidente Conti – sono impegnate costantemente nella manutenzione dei canali; di recente sono state completate le attività di trinciatura della vegetazione e di riescavo dell'alveo del canale Acque Alte, del Fosso Torno e del Fosso Gattone a Sermoneta, del canale Pedemontano a Fondi, nonché la pulizia dello sgrigliatore a Terracina e, a breve, saranno avviate analoghe operazioni per altri canali del comprensorio come previsto nella programmazione ordinaria".

Nonostante le difficoltà dovute all'età degli impianti irrigui il Consorzio riesce a garantire il servizio ed effettua quasi mille riparazioni ogni anno.

Nonostante non si stiano registrando grosse difficoltà l'Ente ha però presente che esiste l'emergenza siccità. Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, in linea con il Piano nazionale invasi, ha anticipato al consigliere Tripodi un ambizioso progetto, presentato di recente durante l'Assemblea Nazionale ANBI: il "Sistema Integrato Ufente – Selcella - Linea Pio VI a supporto dell'irrigazione collettiva", che coinvolgerà i comuni di Sezze, Pontinia e Terracina e che, se finanziato, consentirà l'aumento della portata idrica nei canali irrigui, grazie ad un invaso di circa 900.000 metri cubi e una capacità di regolazione nel periodo estivo di oltre 7 milioni di metri cubi che favorirà la biodiversità in alveo e contrasterà il fenomeno di risalita del cuneo salino.

Il Consigliere Tripodi ha ben compreso che i benefici del progetto non sarebbero solo di carattere ambientale per il contrasto alla siccità, ma avrebbero una rilevanza economica per l'agricoltura di questo territorio.

Dopo aver assunto tutte le informazioni richieste ha manifestato il suo impegno per promuovere in Regione sia il progetto illustrato sia una serie di azioni volte ad un efficientamento energetico degli impianti sia alla riduzione del rischio idrogeologico promuovendo il finanziamento di interventi di idraulica fluviale.