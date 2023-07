ono state completate le nomine per i presidenti delle commissioni consiliari. Dopo l'elezione di Mariateresa Fiore alle Finanze, avvenuta lunedì scorso, ieri pomeriggio in una seduta congiunta sono eletti gli altri sette presidenti. Alla guida dell'Urbanistica è stato scelto Bruno De Luca (Lega) con vice presidenti Matteo Grammatico e Davide Tiligna, l'Istruzione è stata affidata a Fausto Lazzarini (Forza Italia) con vice Daniela Di Lorenzo e Fabrizio Fiorentini, ai Lavori Pubblici il presidente sarà Vincenzo La Pegna (Fratelli d'Italia) con i vice Pasquale De Maio e Giovanni Raffa, al Commercio è stata scelta Sonia Bianchi (Aprilia 2023 - Principi sindaco) con Mariateresa Fiore e Francesca Barbaliscia, ai Servizi Sociali è stata eletta Dania Zattoni (Ama) che sarà coadiuvata dai vice Ilaria Cavallin e Bruno Di Marcantonio, alla guida della commissione Ambiente ci sarà Ilaria Cavallin (Unione Civica) che avrà come vice Giuseppe Gabbanella e Gloria Mastrocicco. La presidenza della commissione Trasparenza è andata invece all'opposizione con Luana Caporaso (lista Caporaso), con i vice che saranno Nicoletta De Rossi e Davide Zingaretti.