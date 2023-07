Spunta un fusto sulla spiaggia di Latina e scattano anche le segnalazioni. Alcuni bagnanti hanno notato il contenitore non lontano dallo stabilimento Nausicaa. Il fusto è stato segnalato alla Guardia Costiera l'auspicio è che quindi venga effettuato un intervento di rimozione al più presto. Non è stato possibile capire, sul momento se il contenitore sia pieno d'acqua o di altro. In questi casi è importante la tenpestività onde evitare che il mare lo trascini via.