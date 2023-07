Presa d'assalto già da sabato mattina da ciclisti, turisti e motociclisti, è' un dono da parte dell'associazione La Castagna di Rocca Massima. E' stata infatti installata alle porte del paese, in un punto in cui è possibile ammirare la pianura pontina, la grande panchina panoramica rosa realizzata proprio dai volontari dell'associazione.

L'inaugurazione con l'amministrazione comunale avverrà in un secondo momento, ma già da ieri è fruibile per tutti i visitatori e i residenti. A supervisionare i lavori il vice sindaco Angelo Tomei: «Con il sindaco Lucarelli da subito abbiamo accolto questa idea con entusiasmo. La panchina è stata presentata l'estate scorsa, poi per una serie di motivi, non ultimi i temporali degli ultimi tempi, siamo arrivati alla sua installazione solo oggi. Siamo contenti e ringraziamo l'associazione sempre molto attenta e disponibile nei confronti del paese».