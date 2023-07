Le Caretta caretta sembrano proprio amare il Parco Nazionale del Circeo e la loro presenza riconferma l'importanza dell'area protetta e la necessità di tutelare zone splendide quanto fragili come i litorali. Questa mattina un nuovo nido è stato scoperto al Circeo, si tratta dell'undicesimo nel Lazio. Si tratta del primo nido trovato grazie alla ricognizione aerea con l'ultraleggero, fatta dai colleghi dell'Associazione Domizia come viene evidenziato sulla pagina Facebook di Parchi Lazio.

Solo ieri un altro nido era stato segnalato a Sabaudia nella zona della strada interrotta. Le tracce sono state scoperte all'alba dai volontari della Rete di monitoraggio fortunatamente in una zona che non viene presa d'assalto soprattutto nel fine settimana. Plauso ai ricercatori di TartaLazio ed ai volontari che stanno garantendo nonostante le temperature la sopravvivenza dei nidi attraverso il monitoraggio ma anche la turnazione per sorvegliare quelli esistenti.