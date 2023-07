Sabaudia anche quest'anno è tra le città che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento "Spighe Verdi 2023", conferito ai Comuni che si distinguono per l'impegno e l'eccellenza nel settore agricolo e per la promozione della sostenibilità ambientale.



Il Comune di Sabaudia ha dimostrato un costante impegno nella promozione e nello sviluppo del comparto agricolo, ponendolo tra le massime priorità per la crescita sostenibile della città delle dune. Tale riconoscimento testimonia l'attenzione e la dedizione con cui l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Alberto Mosca, impegnato in prima persona a seguire l'intero settore agricolo, ha lavorato per valorizzare un settore fondamentale per la comunità locale.



La vocazione agricola di Sabaudia è da sempre parte integrante del tessuto sociale ed economico della città. L'agricoltura riveste un ruolo di primo piano, contribuendo alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, oltre a garantire la produzione di alimenti di qualità, rafforzando in tal modo la connessione tra la popolazione e il territorio.



"Il Comune di Sabaudia sta portando avanti diverse progettualità per il comparto agricolo - ha dichiarato il sindaco Mosca - per fare crescere sempre di più uno dei settori più importanti della nostra amata città. Vogliamo coniugare lo sviluppo sostenibile con l'eccellenza produttiva, affinché l'agricoltura continui a svolgere un ruolo chiave nel nostro contesto sociale ed economico, al fianco dell'importante settore turistico. Il riconoscimento "Spighe Verdi 2023" testimonia il nostro impegno a preservare e promuovere l'agricoltura sostenibile, mantenendo sempre come obiettivo primario la tutela del nostro ambiente e la salvaguardia delle generazioni future".



Grazie all'impegno costante e alla cooperazione tra le Istituzioni, gli agricoltori e tutti gli attori del settore, Sabaudia è in grado di fornire un esempio tangibile di come una gestione consapevole e sostenibile delle risorse naturali possa portare a risultati concreti e apprezzabili per l'intera comunità.