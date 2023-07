Il Sindaco di Pomezia firma l'ordinanza per la salvaguardia del nido delle tartarughe. "Ancora una volta le tartarughe Caretta caretta scelgono il litorale di Torvaianica per la deposizione delle uova. Si tratta del nono nido del 2023 sulle coste della Regione Lazio. Le nostre spiagge sono state scelte da un esemplare di Caretta caretta per deporre le uova - commenta il sindaco Veronica Felici - Ho firmato un'ordinanza che mette nero su bianco tutte le azioni necessarie per salvaguardare la zona in questione. Un evento straordinario per la nostra costa che, oltre a certificare la qualità delle nostre acque, rappresenta un'occasione per mostrare lo spirito di collaborazione tra istituzioni, enti di tutela animale e associazioni ambientaliste. Ringrazio tutti i volontari di TartaLazio e tutti coloro che, nei prossimi giorni, si impegneranno nel monitoraggio del nido nell'attesa di assistere alla schiusa che sarà una festa per tutti".