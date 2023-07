E' stato trovato fra le le sedie dopo una serata de "Il Parco e la commedia" uno degli eventi estivi più attesi organizzato dalla Pro Loco di Sabaudia e che richiama ogni anno centinaia di spettatori. Un esemplare di cocker forse scappato, si spera non abbandonato e comunque non provvisto di chip. Il cagnolino è stato come accade in questi casi, trasferito presso una struttura, ad Itri precisamente. Ma il presidente della Pro Loco di Sabaudia, Gennaro Di Leva ha fatto domanda di pre-affido e questa mattina una guardia cinofila andrà a prendere il cagnolino per portarlo presso la casa del presidente della Po Loco.

L'auspicio è che il proprietario, che magari lo sta cercando, possa ritrovare il suo cane. Il tam tam sui social network è iniziato praticamente da subito. Ma in caso contrario una casa già ce l'ha. "Se il proprietario non verrà trovato - ha commentato Di Leva - resterà con me, a casa c'è tanto posto ed ho già un altro cane". Un gesto non da poco.