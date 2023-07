In un gesto di profonda solidarietà e unità, la comunità si sta mobilitando in queste ore per aiutare un loro concittadino. E' la storia di Daniele, 50enne di Cisterna, ricoverato presso l'ospedale di Tor Vergata in attesa di un trapianto. Un intervento complesso e lungo che richiede molte sacche di sangue. E il gruppo sanguigno dell'uomo è uno 0 rh negativo, tra i più rari.

Da qui l'appello lanciato dai suoi parenti e amici alla comunità locale. Una richiesta che in poche ore ha fatto il giro della città, trovando molti cittadini pronti a donare: c'è chi si è recato direttamente al presidio di Tor Vergata e chi presso la sede dell'Avis di Cisterna. Abbiamo contattato il segretario locale Marcello Galloppa che ci ha raccontato dell'onda di solidarietà e altruismo creata intorno a Daniele: «Siamo stati contattati qualche giorno fa dai suoi parenti che ci hanno chiesto aiuto. Noi abbiamo fatto girare l'appello tra i nostri iscritti, promuovendo la raccolta anche sui social. Devo dire che c'è stata una bellissima risposta, con molte persone che hanno donato per la prima volta il loro sangue».

E in effetti solo a guardare il numero delle condivisioni del post sulla pagina Facebook dell'Avis di Cisterna, ben 156 nella giornata di ieri, si comprende appieno come i cisternesi non solo hanno risposto presente alla chiamata - donando il loro sangue - ma anche diffuso il messaggio di aiuto, invitando così altri concittadini a donare, vista la rarità del gruppo sanguigno in questione: «Purtroppo questo è un tipo di sangue già carente e quindi la difficoltà è maggiore ma i cisternesi hanno un grande cuore e noi abbiamo fiducia».



L'impegno dei cittadini nel donare il proprio sangue per aiutare un concittadino malato evidenzia l'importanza delle donazioni di sangue e il valore di una comunità unita. Speriamo che questa straordinaria dimostrazione di supporto possa portare presto a un trapianto per Daniele.