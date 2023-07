«Ci sono dei regolamenti e vanno rispettati. L'amministrazione non può fare nulla di più». L'assessore al Turismo Gianluca Di Cocco spiega cosa è accaduto per il concerto organizzato da privati il prossimo 4 agosto a Capoportiere, all'interno dell'hotel Fogliano. I regolamenti previsti non permettono appunto l'utilizzo dell'arenile e l'ente non ha potuto che adeguarsi.

«Io personalmente sono un fan di Bob Sinclar e penso sia una cosa bellissima averlo a Latina. sarà per la città un evento importante con un grande ritorno d'immagine». Peccato però che non sarà possibile utilizzare la spiaggia per l'occasione, nonostante la documentazione a sostegno prodotta da chi ha organizzato l'evento. «Ci sono dei regolamenti vigenti e vanno seguiti» afferma ancora l'assessore Di Cocco.

Nel dettaglio la questione sta tutta in un documento particolare, emesso dall'ente parco del Circeo lo scorso 13 giugno. L'arenile antistante l'hotel Fogliano cade infatti sotto la giurisdizione del Parco. Il documento è relativo proprio agli eventi musicali sulla spiaggia e contiene considerazioni e indicazioni per i Comuni. In particolare, secondo l'ente parco, non è «realisticamente controllabile da parte dei gestori delle strutture l'afflusso delle persone che rischia di creare assembramenti che contrastano con le misure di conservazione prevista da adottarsi nella zona delle dune del Circeo». Questo perché tali eventi non sono previsti come normale attività delle strutture balneari non essendo nemmeno svolte in orario diurno».

Alla fine, insomma, gli organizzatori dovranno adeguarsi e far svolgere il concerto all'interno della struttura. Certo è che allargando lo sguardo immaginare uno sviluppo della marina di Latina in senso turistico più ampio con queste limitazioni, appare davvero difficile. Un evento di questa portata, pur se organizzato da un privato, avrebbe necessitato di un sostegno maggiore. Ma se consideriamo che a Sabaudia per l'evento di Rds (anch'esso ricadente nel perimetro del parco) ci sono stati esposti che hanno portato, in questi giorni, a una visita della Forestale in Comune, è abbastanza evidente come ci si muova sul filo del rasoio.