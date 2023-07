Le analisi e i campionamenti di indagine eseguiti dall'Arpa Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) sul litorale dei comuni di Gaeta, Formia e Minturno, a seguito delle numerose segnalazioni di diversa provenienza, evidenziano e confermano la qualità delle nostre acque.

Tutti i risultati delle analisi microbiologiche, dei rilievi in campo e di eventuali analisi chimiche relative alle indagini e agli interventi eseguiti nel Golfo, con ultimo campionamento effettuato in data 20 luglio 2023, relativi al Centro Spiaggia di Serapo, Torrente Pontone, Centro Spiaggia Ariana e Centro Spiaggia Arenauta, dimostrano un'assoluta balneabilità.



«Il punto di forza delle nostre coste è il nostro mare, la natura che si immerge nelle nostre acque cristalline, la loro qualità. Siamo Bandiera Blu e Bandiera Verde anche per il 2023, le nostre coste sono sicure, senza nessun problema da un punto di vista ambientale, e sicuramente le più peculiari e caratteristiche di tutto il litorale», dice una nota del Comune di gaeta che fa anche il punto sulle molteplici preoccupazioni delle ultime settimane con diverse scie lungo tutta la costa sud.



I timori dei bagnanti e dei residenti avevano spinto l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente a svolgere una ulteriore campagna di analisi anche per tranquillizzare gli operatori ed evitare che ci fosse un impatto negativo sulla programmazione. Va detto che l'estate 2023 si annuncia già come una stagione di dati positivi per il numero di presenze e volume d'affari.

L'ultimo rapporto di Osserfare sulle statistiche e il trend economico fino al secondo semestre dell'anno (giugno 2023) indica che il settore del turismo sta facendo da traino per l'andamento complessivo delle imprese in provincia di Latina.



In pratica il turismo è il settore che va meglio, segue ma distaccato quello delle costruzioni. Numeri spinti dalle presenze sulle città della costa e sulle due isole che se non possono parlare ancora di record certamente hanno davanti un'ottima stagione balneare.