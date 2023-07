Dotare gli agenti della Polizia Locale di Cisterna del Taser. I consiglieri comunali di minoranza dei gruppi Lega, Forza Italia, Prima Cisterna e Cisterna Città sono i firmatari della mozione presentata nelle scorse ore e che sarà discussa in Consiglio Comunale: «Dal 21 giugno è possibile, grazie a una sperimentazione presente in una legge nazionale, dotare nei Comuni sopra i 20mila abitanti, gli agenti di Polizia Locale della pistola ad impulso elettrico meglio conosciuta come Taser. Cisterna rientra nei requisiti, perciò si ha il dovere morale di fornire gli agenti di questo importantissimo dispositivo di difesa e non letale - scrivono in una nota diramata nel pomeriggio di ieri Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Marco Squicquaro, Massimiliano Leoni e Gino Cece - riteniamo che il Taser rappresenti una opzione intermedia tra l'uso delle armi da fuoco e il doversi difendere dallo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche che ogni giorno sono chiamati ad assolvere gli agenti della polizia locale. Il Taser, in casi estremi e qualora ce ne fosse bisogno – continuano i consiglieri di minoranza - servirebbe ad immobilizzare un aggressore a distanza di svariati metri in modo assolutamente non letale, quindi, salvaguardando l'incolumità degli operatori, del cittadino e dello stesso trasgressore».



L'iniziativa, dell'opposizione mira a coinvolgere il resto dell'assise cittadina. Da qui l'appello a tutte le forze politiche. «Speriamo in una convergenza comune dell'intera assise con l'approvazione all'unanimità dei consiglieri comunali. La speranza infatti, è che non vi siano strumentalizzazioni da parte di nessuno, tanto meno, qualcuno non voglia insinuare che gli agenti abuserebbero del loro ruolo e del loro armamento. Crediamo - continuano - che, davvero, nessuno a Cisterna possa sostenere una teoria così assurda, irrispettosa e addirittura violenta contro la Polizia Locale. Quindi, salvo problemi di bilancio facilmente risolvibili, ci aspettiamo una unanimità scontata».

La mozione è stata già presentata all'ufficio preposto ma non è dato sapere – al momento – se verrà discussa nell'imminente consiglio di inizio agosto, oppure in quello successivo. Decisione questa che è nelle mani del presidente del Consiglio Quirino Mancini.