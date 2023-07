Doveva succedere ed è successo. Quella perdita di acqua dai tubi che passano nel controsoffitto dell'ingresso dei palazzi Ater di via Falcone era stata segnalata da mesi ma nessuno è mai intervenuto. E così alla fine il controsoffitto gonfio di acqua si è staccato cadendo a terra.

Fortunatamente in quel momento nessuno passava lì sotto; un rischio comunque che si poteva e doveva evitare viste le segnalazioni dei cittadini. Del caso ci siamo occupati anche noi lo scorso aprile, dietro segnalazione proprio dei residenti dei palazzi Ater e oggi torniamo a farlo perché contattati direttamente da uno dei comitati di quartiere: «Nonostante gli appelli fatti negli ultimi mesi nessuno è intervenuto. Lo abbiamo fatto presenti al Comune e abbiamo chiesto all'Ater un intervento ma in tutto questo tempo nessuno ha fatto nulla. Adesso sono state messe queste transenne a limitare l'area, speriamo che non sia questa la soluzione del caso», commenta amaramente Giuseppe Cimmino, che poi continua «è normale che le persone che abitano in questi palazzi non si sentono tutelati, visto che non vengono ascoltate richieste di questo genere». Già la scorsa volta era stato lampante il sentimento di abbandono che i cittadini di via Falcone avvertono. «Dovrebbe essere una zona sicura e fruibile - continua Cimmino - visto che sotto questi palazzi ci sono diversi presidi sanitari come lo sportello oppure l'Ucp. Insomma qui ci passano giovani e anziani e vista la perdita d'acqua lunga mesi e la conseguente pozza d'acqua è davvero un miracolo che nessuno si è fatto male».

Una situazione che a sentire il rappresentate del comitato si riscontra anche in altre zone del quartiere più grande di Cisterna: «Purtroppo anche gli ingressi di altri palazzi si trovano in situazioni simili, senza contare le perdete nelle pareti o soffitti a causa di una manutenzione inesistente».