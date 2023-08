Il Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, nel corso della odierna mattinata, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina per porgere un cordiale saluto di presentazione a tutti i miliari presenti. L'alto Ufficiale ha assunto il prestigioso incarico nella capitale, il 20 luglio scorso, avvicendando il Generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita, destinato al Comando dell'Interregionale Carabinieri "Ogaden". Il Generale di Divisione A.T. Salimbeni, proviene da Milano, dove dal mese di settembre 2020 ha ricoperto l'incarico di Comandante della Legione Carabinieri Lombardia.



L'alto ufficiale è nato a Roma l'11 gennaio del 1965, coniugato e padre di due figlie, ha intrapreso la carriera militare nel 1980, frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, il 165° corso dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di applicazione Carabinieri in Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, conoscitore della lingua inglese, ha conseguito il master in Studi internazionali strategico-militari. Da Ufficiale superiore, ha ricoperto diversi incarichi apicali presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma, già Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze nel 2012 e del Gruppo Carabinieri di Palermo nel 2008.



Il Generale Salimbeni, è stato calorosamente accolto dal Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia, unitamente ad una rappresentanza di tutti i militari dipendenti, Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri, nonché dei reparti speciali (NASNOE-NIL-Carabinieri Forestali) e dalla A.N.C., ai quali ha inteso rivolgere il proprio saluto, dimostrando la sua personale vicinanza a tutti i militari, a cui non deve mai mancare la giusta serenità ed il sostegno dell'Istituzione. Durante la visita il Generale ha incontrato le massime autorità locali, Prefetto, Questore e Sindaco, facendo poi visita anche alla Stazione Carabinieri di Sabaudia, ove si è intrattenuto con il Sindaco Alberto Mosca, facendo infine rientro nella capitale.