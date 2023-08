Il volatile è stato trasportato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Fogliano ed ora sarà curato dai Carabinieri Forestali. Non è la prima volta che i volontari Anc salvano esemplari di fauna selvatica Un impegno importante che spesso parte dalle segnalazioni dei cittadini.

Stavano effettuando attività di monitoraggio su via Pedemontana tra San Felice Circeo e Sabaudia quando hanno notato la presenza di un animale ferito a bordo strada. Quindi i volontari Anc si sono fermati. A Sul posto il coordinatore Enzo Cestra e il volontario Jacopo Giulivo che materialmente si è accorto del volatile, una quaglia che una volta recuperata è apparsa sin da subito in affanno e probabilmente ferita.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli