«Non è stato avviato nessun iter al momento da parte del Comune per l'espropriazione dei passaggi sul lungomare di Sabaudia». A precisarlo è stato il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca rispetto ad una notizia circolata nelle ultime ore in cui venivano riportate a riguardo delle dichiarazioni del vicesindaco. Il primo cittadino ha specificato come l'esproprio oltre ad essere un iter chiaramente lungo e complesso, preveda che ogni azione venga notificata ai diretti interessati cosa che ovviamente non è stata al momento fatta. Questo non vuol dire tuttavia che non sia in corso il confronto con l'Agenzia del Demanio per valutar le possibili azioni da intraprendere sul lungomare comprese quelle che riguardano gli accessi al momento privati oggetto di ricorsi ancora in piedi almeno per quanto riguarda il "varco ex Moravia".

Inoltre nei giorni scorsi è stato siglato un accordo con l'Agenzia delle Entrate di Frosinone per la stima del valore di mercato del Cinema Augustus. Dalla proprietà era stata notificata una comunicazione al Comune circa la volotà di vendere l'immobile e l'Ente ha risposto positiviamente ,a sarà necessario avviare una stima. In questo contesto potrebbero quindi prossimamente essere avviate altre azioni per la stima di altri beni.