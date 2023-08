Una, due, tre pallonate fino al loro ombrellone e la pazienza finisce. Succede sul lungomare di Latina, dove una famiglia è arrivata a chiamare la polizia locale per far sì che alcuni bambini smettessero di giocare a pallone. Stando alle ricostruzioni, la palla sarebbe finita più volte a ridosso dell'ombrellone della famiglia, che mentre si riposava si sarebbe ritrovata ricoperta di sabbia e infastidita in diverse occasioni.

Diversi gli ammonimenti, con tanto di "minaccia" di chiamare la polizia locale. I ragazzini hanno continuato e la chiamata ai vigili è partita sul serio. Tempo che gli agenti si sono recati sul posto, i ragazzini si erano già dileguati. Un gruppo di coetanei sarebbero stati ascoltati per capire cosa stesse accadendo, raccomandandosi con i presenti di fare attenzione, per poi allontanarsi tra lo sconcerto dei bagnanti per una chiamata sicuramente esagerata rispetto alla portata del fatto.