Si allunga la lista degli animali tratti in salvo negli ultimi giorni dai volontari del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia. La chiamata questa volta è arrivata dallo staff del sindaco del Comune di Sabaudia. Un rondone caduto da un cornicione del palazzo comunale era stato infatti recuperato. Il coordinatore del gruppo Anc , Enzo Cestra e il volontario Diego Giusti hanno recuperato il rondone che è stato trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Fogliano. L'animale è stato rifocillato dai Carabinieri Forestali e gli è stato somministrato un composto di vitamine e acqua.

