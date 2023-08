Le casse del Comune di Cisterna si ingrossano grazie alla recente donazione di un anonimo benefattore che ha deciso di regalare ben 25mila euro al comune pontino purché tale somma venga utilizzata per fini culturali. Questo l'unico vincolo imposto dal benefattore.

La storia emerge grazie alla determina numero 231 del settore 3 (Urbanistica e Lavori pubblici), pubblicata ieri sull'albo pretorio avente oggetto "Presa d'atto e accettazione donazione". Nel corpo del documento infatti, si legge testualmente: «Premesso che con nota acquisita al protocollo del Comune, omissis ha manifestato la volontà di donare al Comune di Cisterna la somma di 25 mila euro per finalità culturali», proseguendo poi: «constatato che tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna contro prestazione a favore del soggetto donante», si ritiene «doveroso accettare la donazione della quale si tratta, in quanto permette a questo Comune di reperire delle risorse finanziarie da destinare alle attività culturali, che, altrimenti, rimarrebbero interamente a carico del Bilancio comunale».

La notizia è cominciata a circolare già nella mattinata di ieri, con il "toto nomi" che è già partito. Tutti vorrebbero sapere chi si nasconde dietro a "omissis". Nome che dalle parti di via Zanella dovrebbe essere ben noto, ma ovviamente tutti sono rimasti con la bocca cucita. Quel che è certo è il tempismo avuto da questo filantropo locale, visto che la donazione da destinare esclusivamente a eventi culturali, arriva proprio in concomitanza della fase calda dell'Estate cisternese e a due settimane dal concertone di Raf. Insomma, un bel colpo di fortuna per il Comune, un po' quasi come vincere alla lotteria, ma senza aver comprato alcun biglietto.