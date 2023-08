Il Comune di Sermoneta affronta insieme ai viticoltori l'emergenza Peronospora. Le copiose precipitazioni di maggio e giugno sul territorio comunale hanno reso i vigneti di Sermoneta, come in tutta la provincia pontina, vulnerabili alla cosiddetta "peronospora viticola", fungina che ha causato gravi danni alle viti e che ha compromesso la capacità produttiva dei vigneti.

Oltre ai danni al raccolto, i viticoltori si dicono anche preoccupati per la parte vegetativa, in quanto non si conosce come risponderanno le piante.

«Come amministrazione comunale – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l'assessore all'agricoltura Bruno Bianconi – abbiamo subito interessato formalmente la Regione dei danni che molte aziende di Sermoneta hanno avuto, compromettendo la vendemmia di quest'anno. Sono stati predisposti i moduli per la segnalazione dei danni che gli agricoltori dovranno compilare e inviare entro e non oltre il prossimo 10 agosto al Comune e alla Regione, agli indirizzi indicati nel modulo stesso». Tutte le informazioni e la modulistica sono sul sito web del Comune di Sermoneta, sulla home page.

«Nel contempo, questa Amministrazione, tramite apposito atto di giunta, delibererà la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'emergenza peronospora sul territorio di Sermoneta – concludono Giovannoli e Bianconi –. Salvaguardiamo i nostri vigneti, che si stanno attestando con i propri vini delle vere eccellenze, con produzioni di qualità. Collaboriamo e superiamo anche questa emergenza: l'Amministrazione è al vostro fianco».