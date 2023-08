Pioggia e vento forte hanno sorpreso nelle ultime ore vacanzieri e residenti, ma non solo. Questa mattina infatti, come segnalato da Lazio Meteo con tanto di video sulla pagina Facebook, i bagnanti che si sono avventurati in spiaggia nonostante il maltempo, si sono ritrovati davanti una tromba marina al largo della costa. Un fenomeno durato pochi minuti ma che ha non poco catturato l'attenzione di chi passeggiava in spiaggia.