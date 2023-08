Mercoledì mattina, 9 agosto, i cavalieri giungeranno a Torrecchia Nuova e Torrecchia Vecchia e poi lasceranno il territorio di Cisterna per proseguire nel loro percorso.

Dopo aver lasciato il territorio del Comune di Anzio, la carovana della Transumanza attraverserà le coltivazioni del kiwi della provincia di Latina per giungere nella nostra comunità, Patria dei Butteri, con l'attraversamento della città previsto per le ore 18. A seguire ci sarà la cena presso l'area comunale del Filetto con pernottamento.

