Da ormai una settimana l'illuminazione pubblica in via Cagliari non funziona, lasciando gran parte della strada di notte. Nel tratto iniziale (dall'ingresso in via Toscanini allo svincolo per via Sassari) le luci sono spente da tempo, un problema per i tanti residenti della zona ma anche per gli automobilisti che percorrono nelle ore notturne la strada. Per questo diversi cittadini hanno protestato per questo blackout che va avanti da quasi due settimane, sia segnalando il disservizio alla società che per il Comune di Aprilia si occupa del servizio illuminazione, sia affidandosi ai social per segnalare pubblicamente il problema e protestare contro questo disservizio che va ormai avanti da tempo. «Abbiamo via Cagliari senza illuminazione pubblica da due settimane, abbiamo chiamato - spiega un cittadino - il numero verde dedicato ma nulla di fatto». La speranza dei cittadini è che si provveda a breve all'intervento, ripristinando in questo modo l'illuminazione pubblica in via Cagliari.