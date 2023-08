La prossima notte di San Lorenzo, per Latina, sarà più luminosa che mai. Infatti, il capoluogo pontino risulta essere la migliore città del Lazio per avvistare una stella cadente. A dirlo è uno studio, commissionato da Casino Italiani, che ha analizzao la qualità del cielo notturno, il numero di "zone scure" nel cielo e la media annuale dei mesi con cielo sereno. Dati che hanno così permesso di rivelare le migliori città italiane per avvistare una stella cadente. In questo scenario, nel Lazio, Latina è la località migliore, con un punteggio di 5.71 su 10, risultato ottenuto in primo luogo per la qualità del cielo (20,73 su 22). Roma, che ha ottenuto un punteggio complessivo di visibilità di 4,75/10, registra la percentuale più alta di "zone scure" in regione — 21,41%, che sono oltre 2 punti percentuali in più rispetto a Latina (19,06%), la provincia con il secondo valore più alto in questa categoria. Rieti si classifica come la migliore provincia del Lazio per il numero medio di mesi con cielo sereno — 5,00, il quinto valore più alto nel paese. Invece la peggiore zona del Lazio per avvistare una stella cadente è la provincia di Frosinone, con un punteggio di visibilità delle stelle cadenti di soli 2,97/10.

L'indagine è stata realizzata sulla base delle misurazioni di luminosità artificiale di World Atlas 2015, a cui si aggiungono i dati relativi alla presenza di cielo sereno (forniti dallo store dei dati climatici Copernicus).