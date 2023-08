Il Comune di Nettuno ha perso la controversia con la Ditta che avrebbe dovuto realizzare la piscina comunale all'interno del parco Palatucci. Un'opera avviata durante la giunta Marzoli, oltre vent'anni fa, che ha dovuto affrontare una serie di problemi strutturali di costi e progettazione. La controversia riguardava i costi dell'opera, realizzata sopra il fiume Loricina. Da vent'anni, la piscina incompiuta, è un punto nero nel Parco comunale dove si sono venuti a creare problemi di natura ambientale e di sicurezza.

L'Amministrazione, all'esito della sentenza, dovrebbe versare alla Ditta la somma di 700mila euro, ma il Commissario prefettizio Antonio Reppucci ha avviato una trattativa per cercare di ridurre la somma. Il Comune di Nettuno è in una situazione di grave dissesto economico, fatto che rende davvero difficile anche la gestione ordinaria e la minuta manutenzione. E non si tratta dell'unico debito accumulato dall'Ente. Il Comune sta trattando con l'Enel, per riuscire a ridurre una bolletta da 900mila euro, che non è stata pagata a cavallo tra il 2015 e il 2016. La situazione di sofferenza economica del Comune si riflette inevitabilmente sui servizi.