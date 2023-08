Sono diventati un punto di riferimento per molti cittadini i volontari del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia anche quando si tratta di tutela degli animali. Dall'inizio dell'anno sono state molte infatti le segnalazioni che hanno permesso di salvare diversi esemplari di fauna selvatica e l'ultima è di pochi giorni fa.

Il coordinatore Enzo Cestra e il volontario Diego Giusti nel corso delle attività di monitoraggio per l'antincendio sono stati fermati da un cittadino residente in via Migliara 49 non lontano dalla foresta demaniale. Nel suo podere avere rinvenuto un esemplare di gheppio ferito. Il rapace è stato traferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica a Fogliano dove sarà curato dai Carabinieri Forestali