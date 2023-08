Caldo estremo doppio rischio. L'avvertimento è per i braccianti agricoli impiegati nelle campagne dell'Agro Pontino con un opuscolo informativo diffuso dalla Cgil Flai di Latina e Frosinone sia in lingua italiana che in lingua indiana. L'obiettivo è prevenire altri drammi.

«In estate le alte temperature sono una minaccia per la salute in particolare aumentano i rischi per coloro che svolgono lavori all'aperto». Si legge nella campagna informativa per l'agricoltura sull'emergenza caldo estivo. Si cerca di estendere l'opera di sensibilizzazione ed evitare in questo modo altre tragedie come quella che è costata la vita ad un bracciante indiano di 55 anni. L'uomo era morto dopo alcuni giorni al Santa Maria Goretti, a causa di un malore. Quando si era sentito male, era rientrato a casa dopo un turno di lavoro tra i campi durato nove ore.

Nell'opuscolo indirizzato ai braccianti agricoli ci sono diversi suggerimenti: tra cui quello di prevenire il colpo di calore e riconoscere la disidratazione. L'acqua è il principale alleato per evitare il rischio di disidratazione che può predisporre ad un colpo di calore. Infine il sindacato ricorda ai lavoratori quali sono i diritti che hanno maturato e che il datore di lavoro deve controllare la temperatura e l'umidità. E' necessario inoltre predisporre aree di riposo ombreggiate, organizzare orari e turni di risposo, evitare lavori isolati e da parte del datore di lavoro è necessario mettere a disposizione anche acqua fresca.

Con il ritorno del caldo in questi giorni nell'opuscolo ci sono le indicazioni su come riconoscere - grazie ai sintomi - i colpi di calore e su come affrontare l'emergenza. Ci sono dei segnali premonitori come la sete intensa, la debolezza e i crampi e poi la difficoltà di coordinazione, la mancanza di equilibrio, il collasso e la perdita di coscienza.

La prevenzione per Laura Hardeep Kaur alla guida della Flai Cgil di Frosinone Latina, è fondamentale sotto questo punto di vista grazie al sindacato di strada. La prima sindacalista di origini indiane nella storia, ricopre l'incarico nella sigla che si occupa dell'agroindustria, impegnata in prima linea con il sindacato di strada e la distribuzione degli opuscoli rientra proprio in questo progetto.