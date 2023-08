Prima i fiumi, poi i canali ed infine le spiagge. Succede a Terracina, sul lido di Ponente, lungomare Circe, dove è stato registrato il primo ritrovamento in spiaggia di un granchio blu.

Si tratta di un solo esemplare, che è stato rinvenuto dai bagnini, intervenuti prontamente per rimuoverlo dal litorale.

Certo, un singolo granchio non avrebbe causato grandi problemi, ma il ritrovamento tiene i riflettori accesi su quella che è una vera e propria invasione, che sta preoccupando l'Italia intera e anche le coste di Sabaudia, Circeo e Terracina.

L'allarme è stato lanciato già da diverse settimane, partendo dal parco Nazionale del Circeo, dove è stata registrata la presenza della specie "aliena" anche nei laghi costieri. Poi, le segnalazioni lungo il Portatore e il Diversivo Linea Pio VI, sempre a Terracina. Il rapporto sui ritrovamenti è stato stilato dalle guardie ambientali Vigiles Fipsas, impegnate in una più ampia attività di monitoraggio in contrasto al fenomeno della pesca di frodo e per tenere sotto controllo lo stato di salute dei corsi d'acqua.