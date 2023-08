«Siamo davvero soddisfatti di com'è andata la raccolta di beneficenza, - le parole di Monia Magliocco, presidente LatinAutismo - ha permesso all'associazione di aiutare tante famiglie, regalando ai bambini, ragazzi e adulti momenti di vero divertimento, di crescita interiore, di serenità e tutto questo non può che darci una spinta importante per pensare già a settembre, ai progetti da impostare e realizzare».

I progetti per settembre sono tanti e coinvolgono come sempre le diverse fasce d'età che popolano LatinAutismo ma anche l'estate, finora, non è stata da meno; la collaborazione con l'associazione Cuore del Volley, nella persona di Vincenzo Annarumma ha permesso, grazie a un'asta di beneficenza e donazioni volontarie, di raccogliere in una giornata 2.750 euro. Ospitati da ScivoSplash, la struttura ha aperto in esclusiva per LatinAutismo ospitando le "Goliardiadi 2023" con giochi individuali e di gruppo. Un altro importante contributo alla raccolta fondi è stato effettuato lo scorso maggio quando si è concluso il progetto "Noi Al McDonald's", con 2.000 euro donati dalla Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald Italia come vincitori del progetto "Una pacca sulla spalla"; dal mese di ottobre 2022 fino a maggio 2023 le strutture di via Isonzo e via Romagnoli hanno ospitato i ragazzi, divisi per fasce d'età, accompagnati da operatori specializzati, inoltre un'esperta del comportamento ha formato, con una lezione, il personale dei ristoranti affinché possano avere gli strumenti idonei a gestire al meglio le esigenze degli utenti.



In totale i 4.750 euro hanno contribuito a sostenere due progetti, il primo è una settimana di colonia presso lo Stabilimento Balneare dell'Aeronautica a Latina Lido (il Distaccamento Straordinario dell'Aeronautica Militare di Foce Verde – Latina); la colonia ha ospitato al mattino 7 iscritti over 14 anni (fino a 47 anni) e nel pomeriggio 14 ragazzi di fascia d'età compresa tra gli 8 e i 13 anni. «L'Aeronautica ci ha gentilmente accolto e ne siamo davvero felici, l'associazione si è occupata di pagare tutti gli operatori specializzati che hanno affiancato i nostri iscritti e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare le attività giornaliere, sempre diverse, ad esempio le attività motorie, il surf, suonoterapia, ju jitsu. Abbiamo avuto operatori dell'analisi del comportamento e comunicazione aumentativa alternativa, il supervisore dr. Vincenzo Vuolo presente tutto il giorno, un'analista comportamentale che ci ha fornito i dati per relazionarci con le famiglie, ascoltare i singoli bisogni educativi e non solo e fornire all'iscritto un'adeguata assistenza», Monia Magliocco.



L'Aeronautica Militare, sempre propensa a favorire tutte le iniziative di solidarietà a carattere sociale, anche quest'anno ha messo a disposizione la struttura del "Distaccamento Straordinario A.M. di Foce Verde – Latina" per l'effettuazione della colonia estiva dell'Associazione, e proprio grazie al supporto logistico fornito, i ragazzi hanno potuto svolgere le attività previste. Il Generale di Brigata Sandro Sanasi, Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo, ha evidenziato l'importanza del supporto delle istituzioni nel sostenere questa tipologia di iniziative, volte a favorire l'inserimento sociale e a garantire l'effettuazione di attività formative e sportive a sostegno di chi è meno fortunato.



Al termine della settimana presso il Distaccamento Straordinario A.M. di Foce Verde "AeroBeach", è partito il secondo progetto, "Tutti in colonia", dedicato ai Comuni limitrofi a Latina -Cisterna, Aprilia, Sezze, Sonnino, Priverno, Terracina, Monte San Biagio, Anzio- i quali non sempre riescono a fornire un assistente comunale individuale a ogni bambino disabile così subentriamo noi che con un sussidio di 150 euro riusciamo a rimodulare il servizio mettendo a disposizione un assistente, stabilendo un rapporto 1:1 adulto/disabile. In totale abbiamo coperto il costo di 18 assistenti individuali e un supervisore.

Infine ringraziamo i maestri dello sport che hanno impegnato i nostri ragazzi e adulti durante la colonia: Davide Colla (Surf); Carmine Palma dell'Accademia Pugilistica Leone (Pugilato); Riccardo Pedini (Ju Jitsu).