Nuove ordinanze si sono aggiunte alla prima per l'apertura dei cancelli presso i residence su via Terracina. Stiamo parlando dei punti in cui è possibile, o almeno dovrebbe, scendere in spiaggia. Complessivamente ora i provvedimenti sono quattro e viene disposto "di provvedere entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notificazione dell' ordinanza alla completa rimozione del cancello e di ogni altro manufatto attualmente esistente costituente impedimento al libero transito per i pedoni e portatori di handicap diretti all'arenile demaniale". Soddisfazione è stata espressa dall'associazione "Circeo Attivo" attraverso la presidente Daniela Ziarelli.

«Finalmente - commenta - dopo due anni di lavoro, esposti ,PEC, email, telefonate, messaggi, presidi c'è voluto un esposto in Procura per avere questo risultato. Varchi aperti dalle 9 alle 19. È un risultato. Crea un precedente. Lavoreremo sugli orari ma oggi respiriamo un po' di legalità». Nei giorni scorsi inoltre l'associazione ha proposto agli uffici comunali di competenza di potere apporre dei cartelli di sensibilizzazione sulla duna lato via Terracina una sorta di "adozione" per tutelare la zona. «Continueremo con caparbietà - presegue Daniela Ziarelli - senso civico, legalità,trasparenza e senza nessun interesse partitico o personale a tutelare e segnalare il nostro territorio e non solo. Ricominceremo a fine settembre con un ampio calendario di volontariato ecologico che prevede da parte degli associati e dei simpatizzanti l' impegno di una domenica al mese per 9 mesi ,dedicato alla pulizia di spiagge e boschi».