Niente falò sul lungomare di Fondi, stessa cosa anche per chi vuole campeggiare nelle aree che non sono attrezzate. Infatti, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato questa mattina un'ordinanza in vigore nei giorni 14 e 15 agosto su tutte le spiagge libere del litorale di Fondi. Lunedì e martedì, secondo il provvedimento emesso, saranno vietate le seguenti attività:

campeggio, accensione di fuochi e falò, bivacco. Attività peraltro già vietate durante la stagione balneare dall'ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018 e s.m.i., alla quale si rimanda per quanto non espressamente specificato dalla presente. Si prevedono controlli a tappeto.