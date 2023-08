Le tartarughe di mare abitano a Latina. A pochi giorni dall'avvistamento di cinque piccoli esemplari sulla spiaggia di Foce Verde, oggi la bella sorpresa è arrivata da Capoportire dove è stato trovato, a pochi passi dal mare, un nido con 74 uova di Caretta caretta.

A scorgere le piccole "sfere" bianche, proprio nel momento in cui una tartaruga le deponeva, è stata una donna, mentre passeggiava, ancor prima dell'alba, lungo un tratto di arenile libero al centro del lungomare di Latina. Al sorgere del sole, la stessa donna ha subito effettuato la segnalazione al numero verde 1530 della Capitaneria di porto. L'autorità marittima, tempestivamente, ha quindi allertato la rete regionale TartaLazio per la messa in sicurezza del nido. A Capoportiere, già nella prima mattinata di oggi, infatti, sono arrivati gli operatori di TartaLazio. Il nido, dunque, è stato spostato più a monte, per metterlo a riparo da eventuali mareggiate, e recintato.

"La presenza di uova e di tartarughe marine sulle nostre spiagge – ha affermato il sindaco di Latina Matilde Celentano – indicano che ci troviamo in un contesto ambientale favorevole. E questo è certamente un dato positivo, sia in termini di biodiversità che di possibilità di sviluppo eco-sostenibile. Seguiremo da vicino la schiusa delle uova".

L'amministrazione comunale, informata della presenza del nido di tartaruga a Capoportiere, ha subito attivato i servizi competenti.

"Il nido – ha fatto sapere l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio - si trova a ridosso della duna, in prossimità dell'accesso in cui transitano i mezzi dell'Abc per la pulizia della spiaggia. Come nel caso di Foce Verde, abbiamo subito richiesto all'azienda speciale di informare i propri operatori addetti al servizio di pulizia delle spiagge di prestare la massima attenzione".

"Questi sono giorni particolari – ha affermato l'assessore Gianluca Di Cocco, con delega al Traffico, demanio marittimo, Protezione civile e Marina – di massima presenza di bagnanti sulle spiagge, di giorno e di notte, così come lungo le strade. Provvederemo quanto prima a richiedere alla Polizia Locale di attivarsi, nell'ambito dei servizi di controllo e prevenzione già pianificati per questo periodo di massimo afflusso, di prestare un occhio di riguardo anche al nido di tartarughe, non lontano dalla strada. Saranno attivati anche i volontari di Protezione civile con competenze faunistiche e ambientali".