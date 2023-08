Boom di presenze a Ferragosto, il Comune di San Felice Circeo attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per monitorare il territorio. E' quanto stabilito con una ordinanza del sindaco Monia Di Cosimo. Come si legge nel provvedimento, il primo cittadino ha ritenuto " opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie impiegate da questa Amministrazione mediante il nucleo di Protezione Civile del Comune di San Felice Circeo al fine di fornire ausilio sul fronte della prevenzione del rischio incendi e altresì per dare ausilio alla Polizia Locale per fornire informazioni agli utenti della strada e per garantire sicurezza e l'incolumità dei cittadini".

Si tratta di un'ordinanza chiaramente a carattere temporaneo pensata in prossimità dei festeggiamenti per l'Assunta e San Rocco del Ferragosto. Per quanto riguarda invece i falò, vige il divieto con l'ordinanza in materia di incendi pubblicata ad inizio estate, vige inoltre il divieto di campeggiare sulle spiagge libere. L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale avrà durata dal 13 sino al 16 agosto. L'attenzione in questi giorni è più alta che mai sui litorali. Le forze dell'ordine hanno intensificato in controlli per garantire maggiore sicurezza partendo da quelli notturni. Anche i Comuni mettono in campo azioni per quanto di competenza affinchè non si creino situazioni di criticità. Stessa cosa per ciò che concerne l'antincendio.