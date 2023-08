Da tempo oramai, dal 2020, l'ospedale Colombo di velletri ha perso il suo Punto nascite col reparto di Ostetricia. Eppure qualche giorno fa proprio nel presidio cittadino, una donna ha dato alla luce sua figlia. Non essendoci più il reparto dedicato, la donna è stata accolta in sala operatoria da medici e infermieri perché - come riporta castellinotizie.it - il parto era a rischio. E così la donna ha potuto dare alla luce la quinta figlia che, dopo la stabilizzazione, è stata subito trasferita insieme alla madre presso il Punto nascite del Nuovo ospedale dei castelli lungo la Nettunense. La città di Velletri, da tre anni, attende di sapere se, come promesso a più riprese, l'ospedale cittadino tornerà ad essere anche punto nascite. Dai politic locali al presidente della Regione, solo qualche mese fa, in molti hanno rassicurato sulla sua riapertura, ma al momento tutto tace.