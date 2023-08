«Lavoriamo affinché lo sport sia garantito a tutti. È proprio in questa ottica che si inserisce il nuovo Avviso pubblico "Vivi lo sport 2023", predisposto dalla Regione Lazio e rivolto alle associazioni che svolgono attività sportiva paralimpica».

Lo annuncia l'assessore allo Sport, all'Ambiente, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Quest'anno abbiamo previsto una importante novità. Il protocollo siglato con il Comitato italiano paralimpico non riguarda solamente, come accaduto in passato, l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, ma viene integrato con la formazione di operatori e tecnici sportivi e con l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità», prosegue l'assessore Palazzo.

«Questo perché crediamo che sia importante accompagnare l'offerta sportiva a una adeguata preparazione degli addetti ai lavori. Accessibilità, inclusione, promozione di idee e iniziative: tutti insieme rendiamo lo sport un'eccellenza della nostra Regione», conclude l'assessore Palazzo.

Il bando scade il 30 settembre.

Per aderire e per avere maggiori informazioni si può consultare il sito della Regione Lazio al seguente link: https://www.regione.lazio.it/documenti/81062?fbclid=IwAR2so0d6wvs-aC1brF_yJC3rLe6rw_MV4ck0GaatmWdU3vP058A4erDgXYI