E' uscita dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo tra una folla di gente in festa: sulle spalle dei "sarrocchitti" la statua di San Rocco, santo patrono di Cisterna, ha iniziato il giro per le vie della città per la solenne processione.

Per l'occasione infatti, i membri della Confraternita di San Rocco preparano per giorni la statua, con una particolare pulizia per poi essere esposta fino al momento del sacro corteo. A quel punto a turno, trasportano la statua del Santo, della Madonna, dell'icona del Cristo, e il reliquiario contenente la sacra reliquia, ossia parte di un dito di San Rocco, conservata oggi nella chiesa di Santa Maria Assunta, da dove fu tratto rocambolescamente in salvo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Come ogni anno, nel giorno di Ferragosto, si rinnova quindi la tradizione spirituale con centinaia di fedeli in preghiera che hanno accompagnato il santo protettore di Montpellier per le strade del centro. La processione partita da piazza 19 Marzo per poi girare su Corso della Repubblica, Piazza Battisti, Via 4 Giornate di Napoli, Via Da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via D'Arezzo, Via Verdi e poi di nuovo su Corso della Repubblica, per fare rientro nella chiesa. Presenti le istituzioni sia civili che militari, nonché le associazioni del territorio.